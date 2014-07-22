Дубль Тарасенко принес "Сент-Луису" победу в матче НХЛ

Игра против "Бостона" закончилась со счетом 4:2.

Дубль российского нападающего Владимир Тарасенко принес "Сент-Луису" победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Бостона". В гостевом матче команда обошла на льду противников с результатом 4:2. В составе команды-победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 1, 36, 39 и 50 минутах спортсмены Дэвид Перрон, Тори Круг и Владимир Тарасенко (оформил дубль). Форварду в обеих голевых эпизодах ассистировал его соотечественник и сокомандник Павел Бучневич. От "Бостона" отличились на 1 и 17 минутах Патрис Бержерон и Марк Маклафлин.

Напомним, что Владимир Тарасенко забросил 28 шайб в текущем сезоне НХЛ. В общей сложности на его счету записано 67 очков (за 28 забитых шайб и 39 результативных передач) в 66 проведенных матчах. В активе Павла Бучневича находится 62 очка (25+37).

Команда из "Сент-Луиса" набрала 96 очков в 73 встречах. Она находится на третьей позиции в рейтинге Центрального дивизиона. "Бостон" расположился на четвертом месте в списке Атлантического дивизиона с 95 очками в 73 играх.

Евгения Малкина дисквалифицировали на четыре матча НХЛ за удар соперника клюшкой в лицо.

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