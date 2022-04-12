Евгения Малкина дисквалифицировали на четыре матча НХЛ за удар соперника клюшкой в лицо

Форвард из России пропустил игры с "Бостоном" и "Нью-Йорк Айлендерс".

Российского нападающего Евгения Малкина дисквалифицировали на четыре матча регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги за удар соперника клюшкой в лицо. Инцидент произошел во время матча между "Питтсбургом" и "Нэшвиллом" вечером 10 апреля.

Напомним, что в конце второго периода матча против "Нэшвилла", который завершился победой "Питтсбурга" в овертайме со счетом 3:2, форвард Евгений Малкин ударил клюшкой по лицу защитника "Нэшвилла" Марка Боровецки. Спортсмена наказали в игре двойным малым штрафом. Теперь Малкин пропустит ледовые встречи против "Нью-Йорк Айлендерс" (которые пройдут 13 и 15 апреля), а также с "Бостоном" (запланированные на 16 и 22 апреля). Также из зарплаты россиянина будут удержаны 190 тысяч долларов, которые отправятся в фонд экстренной помощи игрокам.

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Фото и видео: YouTube / NHL Rejects