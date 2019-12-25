Гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 7:5.

Гол российского нападающего Валерия Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Оттаву" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В рамках домашнего поединка хозяева одолели гостей с результатом 7:5. Со стороны победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 1, 14 и 43, 34, 50, 59 и 60 минутах спортсмены Валерий Ничушкин, Кейл Макар (реализовал дубль), Девон Тейвз, Микко Рантанен, Алекс Ньюхук, Назем Кадри (оформил гол в пустые ворота). В составе противников отличились Закари Сэнфорд (на 13, 37, 46 оформил тех-трик), Артем Зуб (20 минута) и Джош Норрис (42 минута).

Россиянин Ничушкин забросил свою третью шайбу в текущем сезоне НХЛ. На счету форварда также записаны две результативные передачи в шести матчах. Зуб забил первый гол в нынешнем регулярном чемпионате.

К настоящему моменту "Оттава" набрала девять очков в 16 проведенных матчах. Хоккейный клуб расположился на последней месте рейтинга Атлантического дивизиона. Канадцы не выступали с 15 ноября из-за заболевания коронавирусом в команде. В следующий раз спортсмены выйдут на лед против "Сан-Хосе". "Колорадо" расположился на пятой строчке таблицы Центрального дивизиона. А 25 ноября команда примет дома "Анахайм".

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