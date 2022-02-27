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Гол Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Рейнджерс"

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Форвард забросил единственную шайбу в матче.

"Питтсбург" обыграл "Рейнджерс" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пейнтс-Арене" в Питтсбурге.

Единственную шайбу в матче забросил Евгений Малкин. Форвард "Питтсбурга" реализовал большинство в третьем периоде, пробив вратаря "Рейнджерс" Игоря Шестеркина.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Евгений Малкин провел за "Питтсбург" 18 матчей и набрал 19 (8+11) очков.

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Видео: YouTube / SPORSNET

Теги: евгений малкин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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