Гол Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Рейнджерс"

Форвард забросил единственную шайбу в матче.

"Питтсбург" обыграл "Рейнджерс" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пейнтс-Арене" в Питтсбурге.

Единственную шайбу в матче забросил Евгений Малкин. Форвард "Питтсбурга" реализовал большинство в третьем периоде, пробив вратаря "Рейнджерс" Игоря Шестеркина.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Евгений Малкин провел за "Питтсбург" 18 матчей и набрал 19 (8+11) очков.

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Видео: YouTube / SPORSNET