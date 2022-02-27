Гол Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Рейнджерс"

"Питтсбург" обыграл "Рейнджерс" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пейнтс-Арене" в Питтсбурге.
Единственную шайбу в матче забросил Евгений Малкин. Форвард "Питтсбурга" реализовал большинство в третьем периоде, пробив вратаря "Рейнджерс" Игоря Шестеркина.
В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Евгений Малкин провел за "Питтсбург" 18 матчей и набрал 19 (8+11) очков.
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Видео: YouTube / SPORSNET
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