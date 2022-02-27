Овечкин призвал остановить конфликт на Украине

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о конфликте на востоке Украины. Его слова приводит The Athletic.
Хоккеист заявил, что ничего не может сделать в нынешней ситуации, которую он назвал сложной. Овечкин надеется на скорейшее окончание происходящего.
Не нужно больше войны, пожалуйста. Не имеет значения, кто воюет: Россия, Украина или другие страны. Я думаю, что мы должны жить в мире и прекрасном мире.
Александр Овечкин, нападающий "Вашингтона"
Отвечая на вопрос о поддержке президента России Владимира Путина, Овечкин отметил, что он не политик, а обычный спортсмен.
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Видео: Youtube/Washington Capitals
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