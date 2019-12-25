Игра закончилась ничьей со счетом 2:2.

Гол Ляказетта спас "Арсенал" от поражения с "Кристал Пэлас". Вечером 18 октября в Лондоне состоялась игра восьмого тура чемпионата Англии по футболу. Матч завершился с результатом 2:2. Голами со стороны хозяев арены отметились на 8 и 90+5 минутах Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт. Их оппоненты ответили на 50 и 73 минутах голами Кристиана Бентеке и Одсонна Эдуара.

В настоящее время "Арсенал" с 11 очками занимает 12-е место рейтинге Английской премьер-лиги в текущем сезоне. Лондонская команда опережает идущий двумя строчками ниже "Кристал Пэлас". Разница между клубами составляет три балла.

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