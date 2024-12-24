Гол Кучерова помог "Тампе" одержать победу над "Флоридой"

"Тампа" одержала разгромную победу над "Флоридой" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев в первом периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров 30 матчей и набрал 50 (15+35) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Чикаго".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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