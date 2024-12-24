Гол Кучерова помог "Тампе" одержать победу над "Флоридой"

Форвард забросил 15 шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала разгромную победу над "Флоридой" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров 30 матчей и набрал 50 (15+35) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET