Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Чикаго"

Хоккеист набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Чикаго" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором первой шайбы в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 34 матча и набрал 50 (23+27) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Воронкова принес "Коламбусу" победу над "Монреалем".

Видео: YouTube / SPORTSNET