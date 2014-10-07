Дубль Воронкова принес "Коламбусу" победу над "Монреалем"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Коламбус" обыграл "Монреаль" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, забросив шайбы в первом и третьем периодах.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел 26 матчей и набрал 19 (10+9) очков.

Ранее мы сообщали, что "Юта" уступила "Анахайму", Сергачев набрал два очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET