  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:14
111
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дубль Воронкова принес "Коламбусу" победу над "Монреалем"

0 0

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Коламбус" обыграл "Монреаль" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, забросив шайбы в первом и третьем периодах.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел 26 матчей и набрал 19 (10+9) очков.

Ранее мы сообщали, что "Юта" уступила "Анахайму", Сергачев набрал два очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: дмитрий воронков, национальная хоккейная лига, хк коламбус блю джекетс, хк монреаль канадиенс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии