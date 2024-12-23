"Юта" уступила "Анахайму", Сергачев набрал два очка

На счету защитника 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" проиграла "Анахайму" со счетом 4:5 по итогам серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев набрал два очка по итогам встречи. Россиянин отметился голевыми передачами на Логана Кули и Клейтона Келлера.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 33 матча и набрал 26 (8+18) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET