"Юта" уступила "Анахайму", Сергачев набрал два очка

"Юта" проиграла "Анахайму" со счетом 4:5 по итогам серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.
Защитник "Юты" Михаил Сергачев набрал два очка по итогам встречи. Россиянин отметился голевыми передачами на Логана Кули и Клейтона Келлера.
В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 33 матча и набрал 26 (8+18) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Сиэтлом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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