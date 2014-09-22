Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Сиэтлом"

Хоккеист набрал 16 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" одержал победу над "Сиэтлом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил втору шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 19 матчей и набрал 16 (11+5) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Кочеткова помогли "Каролине" обыграть "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET