  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:04
34
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Сиэтлом"

0 0

Хоккеист набрал 16 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" одержал победу над "Сиэтлом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил втору шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 19 матчей и набрал 16 (11+5) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Кочеткова помогли "Каролине" обыграть "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк колорадо эвеланш, хк сиэтл кракен
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии