Две передачи Кочеткова помогли "Каролине" обыграть "Рейнджерс"

Вратарь набрал три очка и пропустил 51 шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" обыграла "Рейнджерс" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Вратарь "Каролины" Петр Кочетков помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился двумя голевыми передачами, с которых забили Джек Рослович и Себастьян Ахо.

В нынешнем сезоне НХЛ Петр Кочетков провел 21 матч, набрал три очка и пропустил 51 шайбу.

Ранее мы сообщали, что шайба Цыплакова помогла "Айлендерс" одержать победу над "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET