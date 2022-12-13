Гол Барбашева помог "Вегасу" обыграть "Виннипег" в плей-офф НХЛ

Его команда ведет в серии со счетом 3:1.

"Вегас" обыграл "Виннипег" со счетом 4:2 в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев во втором периоде. Счет в серии стал 3:1 в пользу "Вегаса".

В нынешнем плей-офф НХЛ Иван Барбашев провел четыре матча и набрал три очка.

Ранее мы сообщали, что Кучеров сравнялся с Хоу по количеству очков в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET