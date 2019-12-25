Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Москве

В Москве рядом с многоэтажным домом было обнаружено тело маленького ребенка. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
По данным ведомства, трагедия произошла на юге Москвы на улице Маршала Захарова. Ребенок 2019 года рождения выпал из окна 14-го этажа жилого дома. Сообщается, что в это время дома находилась его мать.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, также будет дана правовая оценка родителям ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Причинение смерти по неосторожности").
Ранее девятиклассник выпал из окна на Дунайском после несданного экзамена в Санкт-Петербурге.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все