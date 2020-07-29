Издевательства подростка над мемориалом Великой Отечественной попали на видео

В Пермском крае школьница легла на мемориал и укрылась венком.

Глумление подростка над мемориалом Великой Отечественной попало на видео. Ролик опубликовали представители Telegram-канала 112. Они рассказали, что инцидент произошел в Пермском крае.

На кадрах видно, что несовершеннолетняя девушка берет в руки один из венков, которые стоят на памятнике. После этого она ложится и укрывается им. Затем долгое время школьница не может встать. Когда ей это удается, она кладет венок на место. За кадром голос говорит о том, что героиня видео пыталась украсть венок.

В полиции по региону рассказали, что данная видеозапись проверяется сотрудниками Каравайского района Пермского края.

Российские школьники избили сверстницу и сняли это на видео.

Видео: TG / 112