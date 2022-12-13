Global Firepower: Украина заняла 15 место в рейтинге сильнейших армий мира

Усиление украинской армии произошло за счёт финансовой и военной помощи со стороны западных стран.

Украинская армия поднялась на семь строчек в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower. Позади неё остались Польша, Израиль и Австралия.

В прошлом году ВСУ были на 22 строчке. Авторы утверждают, что усиление украинской армии произошло за счёт финансовой и военной помощи со стороны западных стран. Первые три строчки рейтинга отдали армиям США, России и Китая.

Напомним, что с 24 февраля Россия начала проводить военную спецоперацию на Украине. На фоне этого США и их союзники продолжают оказывать военную поддержку Киеву. В Москве неоднократно отмечали, что поставки западного оружия лишь затягивают конфликт.

Ранее Piter.TV писал, что ВСУ продолжают обстреливать Донбасс, несмотря на режим тишины.

Фото: ru.wikipedia.org