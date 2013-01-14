Американец разбился во время полета в штате Нью-Джерси.

Космический турист Глен де Врайс, летавший на Blue Origin, погиб в авиакатастрофе. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказали представители Blue Origin. Американские телеканалы рассказали о том, что небольшой самолет Cessna 172 упал в округе Сассекс штата Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. В CBS уточнили, что жертвами трагедии стали два человека, включая 49-летнего вице-председателя подразделения компании Dassault Syst mes Глена де Вриса. Вторым погибшим стал 54-летний Томас Фишер. Он являлся авиационным конструктором и управляющим компании Fischer Aviation.

Мы с огорчением узнали о внезапной смерти Глена де Фриза. Он привнес столько жизни и энергии всей команде Blue Origin и всему экипажу. Его любовь к авиации, его благотворительная работа и преданность своему делу будут долго вызывать уважение и восхищение. пресс-служба Blue Origin

Напомним, что месяц назад Глен де Фриз побывал в космосе. Он отправился в непродолжительный полет на орбиту Земли на космическом корабле New Shepard вместе с 90-летним актером из "Стартрека" Уильямом Шетнером.

Джефф Безос рассказал о впечатлениях от полета на корабле New Shepard.

Фото: Twitter / Blue Origin