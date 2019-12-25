Главврач больницы № 31 рассказал о работе в условиях пандемии коронавируса

За время пандемии 42 сотрудника больницы заразились COVID-19.

Главный врач городской клинической больницы №31 рассказал о процедуре приема пациентов в медицинское учреждение. Сегодня он встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Сначала все пациенты, которые экстренно поступают в больницу, проходят через бокс, где у них берут мазок на COVID019 и проводят термометрию. При наличии симптомов делают КТ легких.

До получения результатов пациенты находятся в обсервации.

Если человеку требуется оперативное вмешательство или интенсивная терапия, то ее проводят в отдельной операционной и боксированном реанимационном отделении с использование всех средств индивидуальной защиты.

В больнице №31 тестирование на коронавирусную инфекцию проводит Вирусологический центр. Он был создан в медучреждении около месяца назад. В нем обследуют всех поступающих в больницу пациентов, сотрудников и медработников Калининского района.

Несмотря на все профилактические меры, новой коронавирусной инфекцией за весь период заболели 42 медработника. Заведующий отделением лучевой диагностики Виктор Парафило скончался от осложнений COVID-19.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в "Ленэкспо" появилось еще 474 койки для больных COVID-19.

Фото: gov.spb.ru