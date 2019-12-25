В "Ленэкспо" появилось еще 474 койки для больных COVID-19

Ранее в седьмом павильоне развернули госпиталь на тысячу коек для больных с легкой формой заболевания.

В "Ленэкспо" расширили коечную мощность временного госпиталя. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Строители передали госпиталю дополнительно 474 койки для лечения больных с легкой формой COVID-19. Ранее в седьмом павильоне развернули госпиталь на тысячу коек. Новые места оборудовали в павильонах 8 и 8А. Помещения оснащены системами жизнеобеспечения с учетом всех санитарных требований. В павильонах есть 63 санузла, которые предназначены в том числе для маломобильных групп пациентов и 43 душевых.

Госпиталь оснащен двумя аппаратами компьютерной томографии. Анализы проб пациентов выполняют в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера.

Ранее Комздрав Петербурга опроверг тарифы на содержание пациентов в "Ленэкспо".

Фото: сайт госпиталя для ветеранов войн