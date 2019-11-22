Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

Женщину обвиняют в махинациях с имуществом.

Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей. СК подозревает Марину Кононову в незаконных действиях с муниципальной собственностью. Во время руководства чиновницы "потеряно" помещение с общей площадью в 330 кв.м. Об этом сообщили в управлении следственного комитета по Московской области.

Кононовой предъявили обвинение за мошенничество в особо крупном размере. Органы правопорядка считают, что женщина воспользовалась служебным положением. На данный момент чиновница дала признательные показания. В ближайшее время суд огласит меру пресечения для Кононовой. Женщину также проверят на причастность к аналогичным случаям.

Отметим, что уголовное дело возбуждено по материалам проверок ФСБ и местного главка МВД. Накануне полиция провела обыски в доме у подозреваемой.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Чехове мужчина избил и изувечил насильника своей 7-летней дочери.

