СМИ: В Чехове мужчина избил и изувечил насильника своей 7-летней дочери

Педофил был другом семьи.

В одном из садоводческих товариществ в Чеховском районе Московской области мужчина жестоко избил насильника своей 7-летней дочери.

Издание "Чехов-Вид" сообщает, что 30-летний мужчина, бывший в приятельских отношениях с семьей, изнасиловал их 7-летнюю дочь. Девочка рассказала о произошедшем матери, та, в свою очередь, рассказала мужу. Разъяренный отец нашел насильника и жестокого избил. Приехавшие по вызову медики диагностировали у избитого мужчины черепно-мозговую травму и госпитализировали в больницу в реанимационное отделение.

Сейчас избитый педофил-насильник переведен в обычную палату, но обездвижен и не может говорить. По данному факту ведется расследование.

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