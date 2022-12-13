Главу налоговой службы Серпухова арестовали по подозрению во взяточничестве

Мужчина действовал в составе ОПГ.

Главу налоговой службы Серпухова арестован по подозрению во взяточничестве. Об этом рассказали представители правоохранительных служб российской столицы. Известно, что речь идет об Александре Кирше. Мужчина заподозрен во взяточничестве. Известно, что расследование ведется в отношении нескольких криминальных эпизодов. Сведения о задержании подозреваемого ранее подтвердили сотрудники Следственного комитета по Московской области.

Ранее были задержаны трое его подчиненных, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений, а также посредник (части 6 статьи 290 УК РФ), в отношении четырех взяткодателей возбуждены дела по части 5 статьи 291 УК РФ. пресс-служба СК РФ по региону

Следствие полагает, что в 2022 году подозреваемые в рамках организованной преступной группы получили от глав юридических лиц денежные средства в размере от полутора до 4,5 миллионов рублей. Эта сумма являлась взяткой за услугу по снижению сумм доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены предпринимателями. В настоящее время оперативники проводят допросы очевидцев, свидетелей, закрепляют доказательную базу. К четырем фигурантам дела уже применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в адрес еще четверых - выбрана подписка о невыезде.

СК возбудил дело после нападения на сотрудника УФСИН в Москве.

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