Чиновник получил "вознаграждение" от предпринимателя в виде 450 тысяч рублей.

Главу Испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержали за взятку. Об этом журналистам рассказала официальный представитель регионального Следственного комитета Ольга Врадий. По информации от надзорного ведомства, подозреваемый Сергей Щекин получил денежные средства в размере 450 тысяч рублей от частного лица. Вместе с должностным лицом пойман и бизнесмен.

По материалам, поступившим из Управления "М" ФСБ России по Московской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы". Ольга Врадий, представитель СК РФ

Следствие считает, что Щекин должен был за взятку выдать предпринимателю положительное заключение о проведенной проверке. Сейчас с задержанными проводятся оперативные мероприятия.

СК задержал подозреваемого в оскорблении памяти ветерана в Смоленской области.

Фото: Piter.tv

