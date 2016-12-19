Главу Испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержали за взятку. Об этом журналистам рассказала официальный представитель регионального Следственного комитета Ольга Врадий. По информации от надзорного ведомства, подозреваемый Сергей Щекин получил денежные средства в размере 450 тысяч рублей от частного лица. Вместе с должностным лицом пойман и бизнесмен.
По материалам, поступившим из Управления "М" ФСБ России по Московской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы".
Ольга Врадий, представитель СК РФ
Следствие считает, что Щекин должен был за взятку выдать предпринимателю положительное заключение о проведенной проверке. Сейчас с задержанными проводятся оперативные мероприятия.
СК задержал подозреваемого в оскорблении памяти ветерана в Смоленской области.
Фото: Piter.tv
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