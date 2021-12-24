ССК задержал подозреваемого в оскорблении памяти ветерана в Смоленской области

Мужчина обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ.

Следственный комитет России задержал подозреваемого в оскорблении памяти ветерана в Смоленской области. Об этом сообщается региональной пресс-службой надзорного ведомства. Известно, что молодой человек разместил в интернете сведения, которые являются оскорбительными для памяти человека, пережившего ВОВ. Фигурант расследования проходит по части 4 статьи 354.1 УК РФ.

По результатам мониторинга СМИ, а также по материалам, поступившим из прокуратуры и ФСБ России, возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана ВОВ. пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время с предполагаемым преступником проводятся оперативные мероприятия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие считает, что мужчина оставил неуважительный комментарий в социальной сети под постом с фотографией ветерана. Реальный же снимок размещен на фасаде местной школы под номером 22. Региональные СМИ утверждают, что подозрение пало на блогера Алексея Червякова. Он является администратором паблика "Сафоновские ведомости". В официальных структурах личность подозреваемого не раскрывается.

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Фото и видео: СУ СК РФ по Смоленской области

