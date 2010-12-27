Главреду FinNews заменили содержание под стражей на домашний арест

Шевченко до февраля будет находиться дома.

Главреду FinNews изменили меру пресечения. Ранее мужчина находился под стражей, теперь он отправлен под домашний арест. Такое решение принял Василеостровский районный суд. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Александр Мелешко.

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Владимир Шевченко обвиняется в вымогательстве у представителей Россельхозбанка крупной суммы денег. Должностное лицо хотело получить 1,2 млн рублей за то, чтобы не публиковать в своем издании порочащую информацию о кредитной организации. В последний раз стражу Шевченко продлевали до февраля 2020 года.

Напомним, что ходатайство о смягчении меры поступило на рассмотрение около недели назад. Тогда суд проводил экспертизу переговоров Шевченко с сотрудниками Россельхозбанка. По мнению адвоката, его подзащитный договаривался о заключении договора информподдержки. Банкиры настаивают на том, что главред вымогал деньги за прекращение публикации негативных материалов. В Минюсте пришли к выводу, что проанализированная беседа велась открыто и в дружественной манере.

Фото: Piter.tv

