В Василеостровском суде изучат дело о вымогательстве у "Россельхозбанка"

Петербургского журналиста судят за вымогательство у руководства частного банка.

В Василеостровском районном суде рассмотрели дело в отношении владельца "Россельхозбанка", который обнаружил негативные данные о собственной компании. Мужчина требует удаление публикации с интернет-ресурса, а также компенсации морального вреда в размере миллиона рублей. По данным пострадавшего банкира, на сайте указаны недостоверные данные.

Ответчиком является петербургский журналист Владимир Шевченко. По мнению истца, он занимался вымогательством денежных средств у жертвы в особо крупном размере. Выплату хотел получить управляющий портала Finnews за то, чтобы негативная информация о банке не распространялась в Сети. За услугу мошенник запросил по 50 тысяч рублей ежемесячно в течение всего 2018 года. Злоумышленник также угрожал тем, что опубликует дополнительные сведения в продолжение "расследования", что нанесен деловой репутации предпринимателя непоправимый вред. Отметим, что затем сумма была увеличена до 1,2 миллиона рублей, а рассрочка составила два года с учетом первого взноса в 600 тысяч.

Отметим, что журналист задержан в марте прошлого года. По данному обвинению ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Фото: Piter.tv