Эксперты не нашли в словах главреда FinNews угроз и вымогательства

Ходатайство о смягчении меры пресечения суд рассмотрит 19 ноября.

В Минюсте сочли, что главный редактор FinNews не вымогал денег у Россельхозбанка. Ранее петербуржца Владимира Шевченко обвиняли в попытке получить у организации 1,2 миллиона рублей. Следствие полагало, что банк должен был передать средства в "страхе за свою репутацию".

Василеостровский районный суд основывался на результатах психолого-лингвистической экспертизы разговоров между фигурантом расследования и банком. СТорона обвинения заявила, что Шевченко публиковал на сайте информацию, которая подрывала доверие к Россельхозбанку. По мнению следователей, мужчина руководствовался корыстными мотивами. негативные материалы выходили в издании с лета 2017 года. После этого мужчина якобы предложил решить вопрос. Он обещал закрыть глаза на проблемы за деньги. Цену его бездействия определили в марте 2018 года. Встреча между представителем издания и банком прошла в ресторане "Марчеллис" по улице Одоевского. По словам подозреваемого, они обсуждали коммерческий договор и информационное сотрудничество. Сотрудница банка имела при себе работающий диктофон.

Специалисты изучили запись и заявили, что Шевченко беседовал открыто, дружественно и никому не угрожал. В использовании психологических приемов его не заподозрили.

Напомним, что главред находится в СИЗО с марта 2018 года. Днем 18 ноября суд рассмотрит ходатайство о смягчении мера пресечения. За Шевченко вступается Союз журналистов, который просит отпустить коллегу.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

