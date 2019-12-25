Офис Зеленского заменил Бурбу на Бурданова.

Главой военной разведки Украины стал крымский диверсант. Об этом сообщили журналисты РБК. Они объяснили со ссылкой на официальный сайт президента Украины о том, что должность получил Кирилл Буданов. Местные чиновники не привели никаких достижений нового руководителя ведомства.

По информации от РБК, Буданов известен по делу об организации диверсионной диверсии на территории Крыма в 2016 году. Оперативники задержали подполковника в отставки Георгия Абдиллаева. На допросе в российском ФСБ украинец утверждал, что непосредственным исполнителем серии терактов должен был стать Буданов.

Напомним, что ранее пост начальника Главного управления разведки Минобороны Украины занимал Василий Бурба. В офисе Владимира зеленского отметили, что смена главы военной разведки связана с "необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов".

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