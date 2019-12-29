Максим Болдри сыграет в сериале "Властелин колец"

Британский актер с российскими корнями уже подписал контракт с Amazon.

Британский актер с российскими корнями Максим Болдри исполнит одну из главных ролей в сериале "Властелин колец" от Amazon. Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что актер уже подписал контракт с компанией. Пока неизвестно, какого именно персонажа он сыграет. Детали сюжета держатся в секрете.

Кроме Болдри в сериале также снимутся Роберт Арамайо, Том Бадж, Исмаэль Круз, Эма Хорват и другие актеры. Зрителям покажут события, предшествующие истории из трилогии Толкина.

Напомним, что до 7 лет Максим Болдри жил в Москве и Варшаве. В 2003 году он переехал в Великобританию. Актер свободно разговаривает на русском и английском языках. Известен зрителям по ролям в сериалах "Молокососы" и "Холлиокс".

Ранее мы писали, что объявлен актерский состав новой "Сплетницы".

Фото: Instagram / maximbaldry