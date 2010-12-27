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Игорь Стренадко переместился с поста генерального директора ГУП "ТЭК СПб" на место главного инженера
Сегодня, 11:05
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Игорь Стренадко переместился с поста генерального директора ГУП "ТЭК СПб" на место главного инженера

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Он работает в энергетической системе страны почти 40 лет.

Игоря Стренадко назначили главным инженером ГУП "ТЭК СПб". Приказ подписал исполняющий обязанности генерального директора Иван Болтенков. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее Стрендко занимал пост генерального директора в течение семи лет. В июне 2019 появилась информация о его уходе. Место исполняющего обязанности занял Болтенков. В 2018 году он был заместителем губернатора Ненецкого автономного округа по межрегиональному взаимодействию и тарифной политике.

Несмотря на кадровые перестановки, Стренадко остается в компании, но уже в качестве главного инженера.

"Все это время знал предприятие с внешней стороны, буду рад узнать его изнутри. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие", 

- отметил он. 

Игорь Стренадко сменит на посту Сергея Бабушкина, который теперь может стать Советником генерального директора. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Невского района платили за свет по повышенному трафику. 

Фото: teplosetspb.ru

Теги: болтенков, главный инженер тэк, стренадко, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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