Игорь Стренадко переместился с поста генерального директора ГУП "ТЭК СПб" на место главного инженера

Он работает в энергетической системе страны почти 40 лет.

Игоря Стренадко назначили главным инженером ГУП "ТЭК СПб". Приказ подписал исполняющий обязанности генерального директора Иван Болтенков. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее Стрендко занимал пост генерального директора в течение семи лет. В июне 2019 появилась информация о его уходе. Место исполняющего обязанности занял Болтенков. В 2018 году он был заместителем губернатора Ненецкого автономного округа по межрегиональному взаимодействию и тарифной политике.

Несмотря на кадровые перестановки, Стренадко остается в компании, но уже в качестве главного инженера.

"Все это время знал предприятие с внешней стороны, буду рад узнать его изнутри. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие", - отметил он.

Игорь Стренадко сменит на посту Сергея Бабушкина, который теперь может стать Советником генерального директора.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Невского района платили за свет по повышенному трафику.

Фото: teplosetspb.ru