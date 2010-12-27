Игорь Стренадко переместился с поста генерального директора ГУП "ТЭК СПб" на место главного инженера

Игоря Стренадко назначили главным инженером ГУП "ТЭК СПб". Приказ подписал исполняющий обязанности генерального директора Иван Болтенков. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба предприятия.
Ранее Стрендко занимал пост генерального директора в течение семи лет. В июне 2019 появилась информация о его уходе. Место исполняющего обязанности занял Болтенков. В 2018 году он был заместителем губернатора Ненецкого автономного округа по межрегиональному взаимодействию и тарифной политике.
Несмотря на кадровые перестановки, Стренадко остается в компании, но уже в качестве главного инженера.
"Все это время знал предприятие с внешней стороны, буду рад узнать его изнутри. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие",
- отметил он.
Игорь Стренадко сменит на посту Сергея Бабушкина, который теперь может стать Советником генерального директора.
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Фото: teplosetspb.ru
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