Жители Невского района платили за свет по повышенному трафику

Теперь сделали ее перерасчет.

Прокуратура Невского района проверила соблюдение законодательства со стороны Жилищного агентства при начислении платы за электроэнергию. Оказалось, что цифры в квитках были повышены. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основанием для проверки стали обращения граждан, которые занимали жилые помещения по договорам социального найма. При расчете платы за потребленную энергию агентство неправильно применило тарификацию и не учло понижающий коэффициент. Из-за этого плата за коммунальные услуги оказалась повышенной.

В адрес директора Жилищного агентства Невского района прокуратура района внесла представление. Его рассмотрели и удовлетворили. Оплату пересчитали, теперь она будет начисляться с понижающим коэффициентом.

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