На Каменноостровском проспекте молодой человек выпал из окна коммунальной квартиры

Во вторник, 30 июля около 00:40 из окна коммунальной квартиры на третьем этаже дома №44-Б на Каменноостровском проспекте Петроградского района Петербурга выпал 24-летний житель города Балаково Саратовской области. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Молодой человек снимал в Петербурге комнату. После падения его с переломами доставили в хирургическую реанимацию Мариинской больницы
Полиция начала устанавливать причины происшествия.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что из пожарного водоема в Ленобласти вытащили трупы двух таджиков.
Фото: Pixabay
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