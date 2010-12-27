Из пожарного водоема в Ленобласти вытащили трупы двух таджиков

Следов насилия на телах не нашли.

В понедельник, 29 июля водолазы Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС извлекли из пожарного водоема на пятой лини СНТ "Агалатово" Всеволожского района Ленобласти тела двух граждан Таджикистана. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию позвонил 26-летний вахтер садоводства. Он рассказал, что на берегу водоема обнаружили документы и личные вещи погибших.

Из воды вытащили двух молодых людей. Одному 23, другому 24 года. На них не нашли следов насильственной смерти, в розыск их также не объявляли.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция задержала подозреваемого участника поножовщины.

Фото: Pixabay