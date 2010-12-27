Полиция задержала подозреваемого участника поножовщины

Им оказался сотрудник кадетского военного корпуса Министерства обороны.

В понедельник, 29 июля полиция Петербурга задержала 41-летнего подозреваемого участника вооруженной драки. Им оказался сотрудник кадетского военного корпуса Министерства обороны Кирилл Шугаев, сообщила "Фонтанка.ру".

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. В ходе драки на Торжковской улице Шугаев ударил противника ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а правоохранительные органы начали расследования.

Сначала подозревали мужчину азиатской внешности, но затем вышли на Шугаева. Мужчина работает начальником хозяйственной части четвертого корпуса и на данный момент находится под подпиской о невыезде. Против него уже возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. Срок лишения свободы за такую статью достигает десяти лет.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что жителя Петербурга арестовали за демонстрацию нацистских татуировок.

Фото: Pixabay