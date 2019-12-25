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Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев показал, как ездит в магазин во время карантина
Сегодня, 15:25
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d_s_sarkisov

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев показал, как ездит в магазин во время карантина

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Перчатки, маска, блокатор - только так.

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился новым фото в своем Instagram-профиле. На нем он показал, в каком виде ездит в магазин во время карантина, вызванного эпидемией коронавируса.

"Перчатки, маска, блокатор. В магазин только так. Не согласен, когда говорят, что мы - легкомысленная нация с вечным "авось". Люди понимают, что это не шутки. По крайней мере, те, кого встретил", - написал Евсеев.

"Уфа" после 22-х туров РПЛ набрала 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая.

Ранее Вадим Евсеев выступил с предложением расширить Российскую премьер-лигу до 18 команд.

Фото: Instagram / @vadimevseev16

Теги: вадим евсеев, карантин, коронавирус, фк уфа
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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