Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев показал, как ездит в магазин во время карантина

Перчатки, маска, блокатор - только так.

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился новым фото в своем Instagram-профиле. На нем он показал, в каком виде ездит в магазин во время карантина, вызванного эпидемией коронавируса.

"Перчатки, маска, блокатор. В магазин только так. Не согласен, когда говорят, что мы - легкомысленная нация с вечным "авось". Люди понимают, что это не шутки. По крайней мере, те, кого встретил", - написал Евсеев.

"Уфа" после 22-х туров РПЛ набрала 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая.

Ранее Вадим Евсеев выступил с предложением расширить Российскую премьер-лигу до 18 команд.

Фото: Instagram / @vadimevseev16