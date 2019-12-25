Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев предложил расширить РПЛ до 18 команд

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился мнением о возможном расширении участников Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

"Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате России играют 16 команд. Из них две вылетают напрямую и две играют в стыках. Это нонсенс. Если добавятся две команды, то я двумя руками за", - сказал Евсеев в эфире телеканала "Россия 24".