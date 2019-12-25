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Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев предложил расширить РПЛ до 18 команд
Сегодня, 11:29
24
d_s_sarkisov

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев предложил расширить РПЛ до 18 команд

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Он называет нынешнюю систему вылета нонсенсом.

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился мнением о возможном расширении участников Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

"Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате России играют 16 команд. Из них две вылетают напрямую и две играют в стыках. Это нонсенс. Если добавятся две команды, то я двумя руками за", - сказал Евсеев в эфире телеканала "Россия 24".

"Уфа" после 22-х туров РПЛ набрала 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.

Ранее бывший президент "Локомотива" Николай Наумов выступил с предложением обнулить сезон РПЛ.

Фото: fcufa.pro

Теги: вадим евсеев, российская премьер лига, фк уфа
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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