Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев предложил расширить РПЛ до 18 команд

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился мнением о возможном расширении участников Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).
"Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате России играют 16 команд. Из них две вылетают напрямую и две играют в стыках. Это нонсенс. Если добавятся две команды, то я двумя руками за", - сказал Евсеев в эфире телеканала "Россия 24".
"Уфа" после 22-х туров РПЛ набрала 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.
Ранее бывший президент "Локомотива" Николай Наумов выступил с предложением обнулить сезон РПЛ.
Фото: fcufa.pro
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