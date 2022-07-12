Вратарь Беленов попрощался с болельщиками "Уфы"

Вратарь Александр Беленов попрощался с болельщиками "Уфы". Видеозапись опубликовали в Telegram-канале футбольного клуба.
Сегодня, 12 июля, стало известно, что клуб и 35-летний игрок договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Беленов поблагодарил болельщиков "Уфы", которые поддерживали команду. Он также отметил, что город останется в его сердце навсегда. Вратарь выступал за "Уфу" с 2017 года. На его счету 165 матчей за клуб.
Всех обнимаю, буду всегда вспоминать с теплотой. Ваш Беля
Александр Беленов, вратарь
Ранее Полоз заявил, что "Зенит" боится играть в еврокубках.
Видео: Telegram / ФК "Уфа"
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