Вратарь Беленов попрощался с болельщиками "Уфы"

Игрок покинул клуб после расторжения контракта.

Вратарь Александр Беленов попрощался с болельщиками "Уфы". Видеозапись опубликовали в Telegram-канале футбольного клуба.

Сегодня, 12 июля, стало известно, что клуб и 35-летний игрок договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Беленов поблагодарил болельщиков "Уфы", которые поддерживали команду. Он также отметил, что город останется в его сердце навсегда. Вратарь выступал за "Уфу" с 2017 года. На его счету 165 матчей за клуб.

Всех обнимаю, буду всегда вспоминать с теплотой. Ваш Беля Александр Беленов, вратарь

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Видео: Telegram / ФК "Уфа"