Экс-президент "Локомотива" поддержал идею обнулить сезон РПЛ

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса, из-за которой сезон в Российской премьре-лиге (РПЛ - прим.) был приостановлен до 10 апреля.

"Уже понятно, что в середине апреля мы не продолжим чемпионат. Сейчас мы не можем ничего прогнозировать. Но если не удастся закончить сезон, то я поддерживаю предложения его обнулить. И не называть "Зенит" чемпионом. Это будет несправедливо, впереди же еще восемь туров. В еврокубки на следующий сезон можно заявить команды по таблице чемпионата-2018/19. Никто не должен вылетать и подниматься. Повторю мое мнение: если чемпионат не получится завершить, его нужно просто зачеркнуть. Никто не должен быть ущемлен", - сказал Наумов в интервью изданию "Спорт уик-энд".