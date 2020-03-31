Экс-президент "Локомотива" поддержал идею обнулить сезон РПЛ

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса, из-за которой сезон в Российской премьре-лиге (РПЛ - прим.) был приостановлен до 10 апреля.
"Уже понятно, что в середине апреля мы не продолжим чемпионат. Сейчас мы не можем ничего прогнозировать. Но если не удастся закончить сезон, то я поддерживаю предложения его обнулить. И не называть "Зенит" чемпионом. Это будет несправедливо, впереди же еще восемь туров. В еврокубки на следующий сезон можно заявить команды по таблице чемпионата-2018/19. Никто не должен вылетать и подниматься. Повторю мое мнение: если чемпионат не получится завершить, его нужно просто зачеркнуть. Никто не должен быть ущемлен", - сказал Наумов в интервью изданию "Спорт уик-энд".
По итогам 22-х туров в РПЛ "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.
Напомним, президент РПЛ Сергей Прядкин рассматривает вариант возобновить сезон в мае.
Ранее президент "Урала" Григорий Иванов и гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поддержали идею отменить нынешний сезон.
Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва
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