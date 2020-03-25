Гендиректор "Ахмата" считает, что решение обнулить сезон в РПЛ будет правильным

Клуб из Грозного занимает последнее место в таблице.

Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился мнением о ситуации с коронавирусом, из-за которой сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.) был приостановлен до 10 апреля.

"10 апреля клубы РПЛ соберутся и будут принимать решение. Теоретически обстановка в стране предполагает продление паузы. Если все будет нормально, то 24 апреля мы продолжим играть. Клубы хотят этого, но если ситуация не позволит этого, правильным будет решение обнулить чемпионат", - сказал Айдамиров в интервью агентству "ТАСС".

Напомним, "Ахмат" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ и рискует вылететь в низший дивизион. Клуб из Грозного по итогам 22-х туров набрал 20 очков.

Ранее стало известно, что в РПЛ рассматривают вариант продолжить сезон в мае.

Видео: YouTube / AKHMAT GROZNY