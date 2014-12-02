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В субботу вечером "Зенит" сыграет с "Уфой" на "BetBoom Арене"
Сегодня, 10:09
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В субботу вечером "Зенит" сыграет с "Уфой" на "BetBoom Арене"

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Сегодня состоится дебют Клаудиньо в составе петербургской команды.

Сегодня, 21 августа, сине-бело-голубые сразятся с ФК "Уфа" в пятом туре Российской премьер-лиги. Матч состоится на поле соперника. Об этом сообщили в пресс-службе "Зенита".

Игра пройдет на "BetBoom Арене". Начало запланировано на 18:00 по московскому времени. В петербургской команде в эту субботу дебютирует победитель Олимпиады в Токио Клаудиньо. Заявлено и участие Ярослава Ракицкого, который не вышел на поле в игре с "Локомотивом". Далер Кузяев временно отстранен: в игре с железнодорожниками он "выиграл" красную карточку.

Ранее на Piter.tv сообщили, что названо условие нового контракта Дзюбы с "Зенитом".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Теги: зенит, российская премьер-лига, фк уфа
Категории: Зенит, Спорт, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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Маслова Нина
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