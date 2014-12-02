В субботу вечером "Зенит" сыграет с "Уфой" на "BetBoom Арене"

Сегодня состоится дебют Клаудиньо в составе петербургской команды.

Сегодня, 21 августа, сине-бело-голубые сразятся с ФК "Уфа" в пятом туре Российской премьер-лиги. Матч состоится на поле соперника. Об этом сообщили в пресс-службе "Зенита".

Игра пройдет на "BetBoom Арене". Начало запланировано на 18:00 по московскому времени. В петербургской команде в эту субботу дебютирует победитель Олимпиады в Токио Клаудиньо. Заявлено и участие Ярослава Ракицкого, который не вышел на поле в игре с "Локомотивом". Далер Кузяев временно отстранен: в игре с железнодорожниками он "выиграл" красную карточку.

Ранее на Piter.tv сообщили, что названо условие нового контракта Дзюбы с "Зенитом".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"