Главный тренер СКА Алексей Кудашов подал в отставку

Причиной стали семейные обстоятельства.

Как стало известно в субботу, 23 мая, главный тренер СКА Алексей Кудашов скоро покинет клуб. Об этом сообщило издание "Матч.ТВ".

Сообщается, что причиной отставки стали семейные обстоятельства. Кудашов останется консультантом клуба.

Алексей Кудашов занял пост тренера в июле 2019 года. Под его руководством СКА стал вторым в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а затем вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, однако розыгрыш Кубка Гагарина был прерван из-за пандемии.

Ранее мы писали, что СКА поддержал детскую больницу №5 в борьбе с коронавирусом.

Фото: vk.com/ska