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СКА поддержал детскую больницу №5 в борьбе с коронавирусом
Сегодня, 19:40
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smirenny

СКА поддержал детскую больницу №5 в борьбе с коронавирусом

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Команда выделила больнице средства.

СКА поддержал Детскую городскую больницу №5 имени Н.Н. Филатова и выделил средства на закупку медицинского оборудования и расходных материалов. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В больнице оказывают помощь новорожденным и детям до 18 лет в условиях пандемии. Команда помогла приобрести СИЗ для врачей и необходимую технику (компьютеры, планшеты, рации для общения между зонами).

Ранее мы писали, что первая детская больница перепрофилировала одно из отделение для заботы о младенцах с патологиями.

Фото: vk.com/ska

Теги: 5 городская больница имени филатова, коронавирус, ска помог больнице
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Спорт, Хоккей, Картина дня,

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