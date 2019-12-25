СКА поддержал детскую больницу №5 в борьбе с коронавирусом

Команда выделила больнице средства.

СКА поддержал Детскую городскую больницу №5 имени Н.Н. Филатова и выделил средства на закупку медицинского оборудования и расходных материалов. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В больнице оказывают помощь новорожденным и детям до 18 лет в условиях пандемии. Команда помогла приобрести СИЗ для врачей и необходимую технику (компьютеры, планшеты, рации для общения между зонами).

Ранее мы писали, что первая детская больница перепрофилировала одно из отделение для заботы о младенцах с патологиями.

Фото: vk.com/ska