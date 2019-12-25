Главный тренер "Барселоны" хочет выиграть Лигу чемпионов и показать трофей коровам

В 1/8 финала турнира команда борется с итальянским "Наполи".

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен в интервью испанскому изданию As рассказал о главных целях на сезон 2019/20, прерванный из-за эпидемии коронавируса.

Я говорю своим игрокам, что тороплюсь и у меня нет времени проигрывать. Поэтому я бы хотел выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Если победить в двух турнирах - это еще лучше. Конечно, я мечтаю гулять на своем пастбище в Льенкресе среди коров с кубком Лиги чемпионов и показывать им его. Кике Сетьен

"Барселона" лидирует в чемпионате Испании. Команда Кике Сетьена набрала 58 очков в 27 матчах. В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" сыграла вничью с итальянским "Наполи" - 1:1.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса УЕФА перенес матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Оба турнира были прерваны на стадии 1/8 финала.

Ранее стало известно, что УЕФА планирует доиграть еврокубки в формате одной игры и без зрителей.

Фото: fcbarcelona.com