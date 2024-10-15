Ленобласть заготовила корма для животных на предстоящую зиму

Аграрии Ленинградской области выполнили план по заготовке кормов на предстоящий зимний период – на каждую условную голову скота заготовлено 103% к плану кормов. Об этом рассказали в региональном правительстве.
На хранение заложено:
– 1 млн тонн силоса,
– 191 тыс. тонн сенажа,
– 65,2 тыс. тонн сена,
– 25 тыс. тонн зерносенажа,
– 51,2 тыс. тонн фуражного зерна.
По данным зампреда правительства Ленобласти по АПК Олега Малащенко , урожайность трав — до 100 центнеров с гектара, урожайность зерновых — порядка 70 центнеров.
