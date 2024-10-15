Ленобласть заготовила корма для животных на предстоящую зиму

На каждую условную голову скота заготовлено 103% к плану кормов.

Аграрии Ленинградской области выполнили план по заготовке кормов на предстоящий зимний период – на каждую условную голову скота заготовлено 103% к плану кормов. Об этом рассказали в региональном правительстве.

На хранение заложено:

– 1 млн тонн силоса,

– 191 тыс. тонн сенажа,

– 65,2 тыс. тонн сена,

– 25 тыс. тонн зерносенажа,

– 51,2 тыс. тонн фуражного зерна.

По данным зампреда правительства Ленобласти по АПК Олега Малащенко , урожайность трав — до 100 центнеров с гектара, урожайность зерновых — порядка 70 центнеров.

Видео: Telrgram/ Админка Ленобласти