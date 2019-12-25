Привившимся следует ожидать гриппоподобных симптомов.

Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации. Об этом в эфире "Первого канала" сообщила глава НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина. По словам специалиста, в первые дни после прививки следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы. Обычно они сохраняются в течение первого дня.

Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом Оксана Драпкина, российский врач

По данным главного терапевта Минздрава РФ, в очень редких случаях температура у пациентов возрастает выше 39 градусов по Цельсию. Она уточнила, что чаще всего показатель останавливается на отметке в 38 градусов. В этом случае врачи рекомендуют принять таблетку парацетамола.

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Фото: Piter.tv