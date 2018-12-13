В Чехии из окна выпал главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева

В посольстве России в Чехии подтвердили, что Екатерина Бобкова, которая является свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, выпала из окна и получила травмы. Об этом сообщает RT.
Девушка находится в отделении нейрохирургии в одной из больниц в городе Градец-Кралове. Врач рассказал, что у девушки множественные повреждения, она находится в состоянии искусственной комы.
Врач не дал более подробной информации, сказав, что ее могут дать родственники пострадавшей.
Ранее Разин позвал Кирилла Кокорина в группу "Ласковый май".
Видео: Мэш; katenkapugovka/ Instagram
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