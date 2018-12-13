Разин позвал Кирилла Кокорина в группу "Ласковый май"

Продюсер готов дать ему преподавателей, чтобы он мог заниматься музыкой и выходить на сцену.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пригласил Кирилла, брата форварда "Зенита" Александра Кокорина в состав группы. Разин считает, что Кирилл по окончании срока будет вести себя примерно.

Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень... Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться. Андрей Разин

Пресненский районный суд Москвы вынес 8 мая свой вердикт относительно футболиста "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла. Они оба проведут за решеткой 1 год и 6 месяцев. Также в колонии общего режима 1 год и 5 месяцев проведут полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий.

Фото: Кирилл Кокорин/ Instagram