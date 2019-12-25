Главный санитарный врач города смягчила ограничения для медиков

С понедельника медикам разрешено работать по совместительствую в разных медучреждениях.

В четверг, 16 июля, главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова внесла изменения в ранние постановления. Они опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

С 20 июля медикам разрешено работать по совместительствую в разных медучреждениях: запрет был введен в апреле. Помимо этого с понедельника родным болеющих коронавирусом разрешили посещать больницы, чтобы ухаживать за близкими, но лечащий врач также должен дать разрешение на это.

Ранее мы писали, что появились данные о заболевании коронавирусом по районам Петербурга.

Фото: Piter.TV