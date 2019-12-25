Появились данные о заболевании коронавирусом по районам Петербурга

Больше всего больных зафиксировано в Приморском и Невском районах.

В четверг, 16 июля, межведомственная рабочая группа опубликовала данные за прошлый месяц по числу заболевших коронавирусом в районах города.

Судя по карте, больше всего заражений зафиксировали в Приморском районе – там наблюдаются 11 476 человек, у 2 669 человек диагноз COVID-19 подтвержден; в Невском районе наблюдаются 6 594, диагноз подтвердили 2 726 людям; также в тройке оказался Красносельский район, там наблюдаются 6 202 человека, диагноз подтвержден у 1 573 человек.

В положительной динамике отличился Кронштадт, он расположился на самом последнем месте: там наблюдаются всего 515 человек, а диагноз подтвердили 312 жителям.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовали испытания зарубежных вакцин от коронавируса.

Фото: Центр Алмазова