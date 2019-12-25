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Появились данные о заболевании коронавирусом по районам Петербурга
Сегодня, 18:16
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smirenny

Появились данные о заболевании коронавирусом по районам Петербурга

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Больше всего больных зафиксировано в Приморском и Невском районах.

В четверг, 16 июля, межведомственная рабочая группа опубликовала данные за прошлый месяц по числу заболевших коронавирусом в районах города. 

Судя по карте, больше всего заражений зафиксировали в Приморском районе – там наблюдаются 11 476 человек, у 2 669 человек диагноз COVID-19 подтвержден; в Невском районе наблюдаются 6 594, диагноз подтвердили 2 726 людям; также в тройке оказался Красносельский район, там наблюдаются 6 202 человека, диагноз подтвержден у 1 573 человек. 

В положительной динамике отличился Кронштадт, он расположился на самом последнем месте: там наблюдаются всего 515 человек, а диагноз подтвердили 312 жителям. 

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовали испытания зарубежных вакцин от коронавируса.

Фото: Центр Алмазова

Теги: заболевание по районам, коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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