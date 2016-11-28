Главный нефролог Петербурга признался в убийстве супруги

Убийство было совершено 11 лет назад.

Во вторник, 6 апреля, адвокат главного нефролога Петербурга Александра Земченкова Сейран Арутюнян сообщил о чистосердечном признании своего подзащитного. Земченков сознался в убийстве по неосторожности своей жены в 2010 году, передает ТАСС.

Адвокат уточнил, что признание было сделано не по статье "Убийство", а по статье "Причинение смерти по неосторожности". Это приступление небольшой тяжести. Защитники разбираются в признании. Другой адвокат Михаил Иванов отметил, что доверитель принял решение ради того, чтобы быстрее увидеть близких и родственников.

По словам Арутюняна, Земченков сначала дал показания без адвокатов, затем написал рукописное заявление, а затем "это было оформлено через протокол допроса с применением видеозаписи в присутствии всех необходимых лиц".

Ранее мы писали, что главный внештатный специалист-нефролог Петербурга был задержан 31 марта и сперва вину не признавал.

Фото: Piter.TV